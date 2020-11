UKULE MÄÄRATUD? Kas armastatud lembelüüriku Uku Suviste kokanduskunst on tõesti hukatuslik? 

Kuumuta vett koos kaneeliga umbes 2 minutit, kontrolli veekogus üle ja lisa vajadusel vett. Kuumuta tõmmis ja või, kuni või on sulanud. Lisa jahu, suhkur, sool, vaniljeekstrakt ja jätka kuumutamist 1-2 minutit pidevalt puulusikaga segades, kuni tainas on muutunud siledaks ja ühtlaseks. Lase 5 minutit jahtuda ja lisa ükshaaval munad (enne uue muna lisamist sega tainas ühtlaseks). Lase tainal jahtuda. Friti tainaribad 190-kraadises õlis, kuni nad on muutunud kuldpruuniks ja pööra teistpidi ja jätka. Nõruta paberil liigne õli ära. Viska churrod kaneeli ja suhkru segusse ja serveeri.