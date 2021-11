VIDEOARHIIVIST | TÄNUPÜHA! Toiduga ei mängita ehk Mis on ühist Jüri Ratasel ja täidetud kalkunil? 

Foto: Hannes Dreimanis, Tatjana Iljina

Turducken, baby! Selle roa tegemine pole naljaasi. Söömine ka. Linnalegendide kohaselt on see Frankensteini söök, mis on tehniliselt keerukas ja kulinaarselt absoluutselt mõttetu. Kuid kuidas on asjasse seotud mäng ja Ratas?