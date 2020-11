VIDEO | HIRMUÄRATAVALT NALJAKAS JA MAITSEV! Ehk mis on ühist Jüri Ratasel ja täidetud kalkunil? 

Turducken ehk kana ja pardiga täidetud kalkun pole tegelikult kuigi vana roog. Selle loojaks loetakse eelmise sajandi 80ndatel Cajuni kokka Paul Prudhomme’i. Ühe lihasordi teise sisse keeramine ehk inglise keeles engastration on tuttav aga juba keskajast ja eriti Lähis-Ida köögist. Kalkunit tipitakse ka vahel lihtsalt vorstikeste või mõnede muude palakestega.

Samas nimetatakse seda rooga siiski loomuvastaseks ja veidraks. Veebis on tuhandeid videoid, millest pooled seda rooga sõna otseses mõttes mõnitavad.

Kuid juba kaks aastat on Õhtulehe peatoimetaja Martin seda mult nõudnud. Ma oskan juba toiduajakirjaniku kohta talutavalt süüa teha, mul on isegi enda retsepte avaldatud. Aga keerukamaid liharoogi ma pole puutunud. Eriti selliseid, kus nõutakse kolme linnu luustamist.

Mis see veel on? Noh, linnurümba niimoodi tükeldamine, et liha on ühes tükis, aga absoluutselt kondivaba. Ameerika Lilian Kosenkranius ehk Julia Childs nimetas seda väga raskeks. Aga kuna Lilian on süüdi minu kokkamispalaviku tekkimises – ma vaatasin teda väikese tüdrukuna, silmad pärani, igal pühapäeval – siis võtan väljakutse vastu.

Kuidas kõik algas Foto: Hannes Dreimanis

Esimene raske moment on kalkuni leidmine. Seda tervel kujul meie kaubandusvõrgus peaaegu et pole. Kaubamaja toiduosakond siiski päästab. Parti ja ja kana – palun väga. Aga kalkun, isegi kui ma selle leidsin, on na pisike ja kõhnake…