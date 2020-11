Võileivade retseptid ARMASTATUD RESTROROOG | Soe võileivatort juustu ja seentega Pille Enden , täna, 06:09 Jaga: M

Soe võileivatort juustu ja seentega Foto: Jaan Heinmaa

Võileivatort on armastatud retroroog, mis ikka-jälle moodi tuleb. Soe võileivatort võiks olla vahelduseks tavapärasele külmale tordile. Ahjus küpsenud võileivatort sisaldab saia kihtide vahel juustu-seene-spinatihautist. Juustu on rohkelt ja see võiks olla mõni kõvem ja tugevama maitsega juust. Täistera- või rukkijahu sisaldav röstsai annab tordile rikkalikuma maitse kui valge sai.