NÄDALA KOOK | Lahe ja mahe koorelikööriga toorjuustukook Tiina Lebane , täna, 09:16

Koorelikööriga toorjuustukook Foto: Jaan Heinmaa

See on lahe ja mahe kook, millele annab magusust kooreliköör ja mahlasust rikkalik virsiku-aprikoosikate. Võid koogi katta ka ainult virsiku- või aprikoosipoolikutega. Kui kasutad üksnes aprikoose, siis arvesta, et need on hapukamad ja maiamad võivad täidisele ka veidi suhkrut lisada.