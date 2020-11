EVELIN ILVES | Pühadeootus, see pimeda aja imeline valguseallikas saadeti prügikasti. Miks, peaminister? 

5. novembri pressikonverentsil ütles peaminister Jüri Ratas nii: „Kindlasti üks sõnum on see, et jõulupeod ja -trallid tuleb see aasta ära jätta. Avalik sektor ja riigitasand võiks siin näidata eeskuju”. Mis siis edasi juhtus?

Väikesed ja suuremad restoranid ning cateringifirmad, turismitalud, väikeettevõtjad, majutajad, muusikud ja näitlejad, nii pealinnas kui kõikjal Eestis sattusid broneeringute tühistamise laviini alla. Ka pisikeses riigis on aasta kõige oodatuma piduliku pühadehooaja sisuline keelu alla panemine paraja katastroofi maiku. Nagu ütles mõni päev tagasi rahvusringhäälingule antud intervjuus armastatud laulja Anne Veski – november ja detsember olid kalendris nii ilusasti broneeringuid täis ja järsku – nagu pühitud, täielik tühjus...

Kas olukord on tõesti selline, et jõuluürituste planeerimise faasis tuleb pühade pidamine allavett lasta? Kas me hakkamegi nüüd nii elama, et hoolimata teadmistest, kuidas end viiruse eest kaitsta (haigena jääme koju, avalikus ruumis kanname maske, puhastame käsi ja õhutame ruume), keelame kontaktid ja pühad?