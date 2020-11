KUUSE ALL SAAB GLÖGI JUUA! Tallinna jõuluturg tuleb pisem, maskides, aga ikkagi kingituste ja hõrgutistega 

Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm lausus Toidutarele, et laada toimumise eelduseks on klientide vastutustundlik käitumine, vahede hoidmine ja maskide kandmine mujal kui einestamise ajal. „Usun siiski, et inimesed on vastutustundlikud,“ lausus ta. Praeguse seisuga on valitsuse kehtestatud nõuete järgi on vabas õhus toimuvad üritused Haukanõmme kinnitusel teatud piiranguid arvestades võimalikud, kui jälgida 2+2 põhimõtet ja inimeste arv Raekoja platsil ei ületa 2000.