KARMO TÜÜRI SUPIPÖAIL | The Irish Embassy Pub Tartus: nii peab üks hea „fish & chips“ olema tehtud 

Tartu linn pole seni veel valmis, kuni siia tekivad uued puhvetid. Ja neid ikka tekib. Ning mõne saamislugu on kentsakam kui teisel. Nö pubikettidest on ju varemgi kuulda-näha olnud, aga et Tartusse tekiks filiaal kohast, mille algjuurikas on Narvas ... seda pole vist varem juhtunud.

Igastahes on Tartu Raekoja platsi äärde tekkinud iiripärase olekuga puhvet. Noh eelkõige nime ja õllevaliku mõttes. Aga ka iiripärase non-stop raadiomuusika võrra. Igatahes kuna olin Narva asutisest kunagi päris hea muljega välja astunud, siis astun umbes sama kõrgete ootustega Tartu asutisse sisse.

Tööpäeva lõpune aeg kipub Tartu söögikohtades üsna hõre olema ning sama oli ka siin ja nüüd.