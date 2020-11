EESTI TIPPKOKAD: taimsed toidud osutusid tõelisteks hittideks, hakkame neid rohkem pakkuma 

Projekt Chefs for Change ühendab kokkasid, kes püüdlevad üheskoos muutuste poole meie toitumises. Nimelt näitavad erinevad uuringud, et eestlased söövad ligi kolm korda rohkem liha, kui on tervislik. Teadlikkus probleemist on aga madal. Uus algatus annabki hääle tuntud kokkadele, kes küll valmistavad oma köökides ka liha, kuid kelle menüüdes ja kodudes on taimne toit suure au sees, on kirjas meediale saadetud pressiteates.

2019. aastal aasta koka tiitliga pärjatud Cätlyn Priks eelistab oma kodus taimset toitu. „Viimastel aastatel on inimestel tekkinud taimse toidu vastu märgatavalt suurem huvi. Chefs for Change’i saadikuks otsustasin kokana hakata selleks, et näidata inimestele veelgi, kui põnev ja maitsev taimetoit võib olla,“ tõdes Priks.