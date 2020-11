TAIMNE PÄEVARETSEPT | Maisisupp, külma õhtu soojendaja 

1. Esiteks valmista ette tomatikaste. Lõika tomat risti pooleks ning pigista kraanikausi kohal tomatist vedelik välja. Lõika tomat tükkideks ning pane väiksesse kaussi. Maitsesta näpuotsatäie soolaga ning pane kõrvale.

2. Pane suur pott keskmisele tulele ning kuumuta õli. Lisa sibul ja küüslauk ning küpseta, kuni pehme, umbes 2-3 minutit. Sega juurde kartul ning maitsesta näpuotsatäie soolaga ning pipraga. Lisa ¼ tassi vett ning hauta kaane all 5 minutit.

3. Sega sisse suurem osa maisist, jättes umbes ¼ tassi garneeringuks. Lisa köögiviljapuljong ning kuumuta keemiseni. Kata kaanega, vähenda kuumust ning lase podiseda, kuni kartulid on pehmed (veel 5 minutit). Maitsesta soola ja pipraga.

4. Lase supil veidike jahtuda. Pane supp blenderisse ning püreesta, kuni see on kreemjas ning ühtlane. Kalla supp tagasi potti ning lase veel podiseda 10 minutit. Kuni supp pakseneb, eelsoojenda ahi 175 kraadini.

5.Lõika ciabatta pikkupidi pooleks ja rösti ahjurestil 5-7 minutit.

6. Serveeri supp kaussidesse. Garneeringuks lisa supile ülejäänud maisi. Võta sai ahjust, pane peale eelnevalt valmistatud tomatikaste ning maitseta soolaga.