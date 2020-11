PEENEID RESTOSID VÄHEM | White Guide Eesti 2021: tagasiminek on edasiminek 

Arvuliselt on uues restoranijuhis söögikohti viiendiku võrra vähem, kui oli möödunud aastal. Kuid White Guide’i kirjastaja Baltimaades Aivar Hanson näeb selles tagasiminekus hoopis edasiminekut.



“Pidevalt suurenev head sööki ihkav turistidevoog Eestis tõi kaasa selle, et kalli hinnaklassiga fine dining restorane sai just Tallinnas ebaproportsionaalselt palju. Neid on meil nüüd tõeoolest vähem, kuid tühja koha täitsid kiiresti lihtsamat toitu pakkuvad, aga mitte vähem head söögikohad. Kokkuvõttes küll restoranide arv väheneb edasi, kuid allesjäävate ja juurdetulevate tase tõuseb,” räägib Hanson.



White Guide klassifitseerib restoranid viide erinevasse Kategooriasse: Global Master Level, Master Level, Very Fine Level, Fine Level ja Recommended Level. Meistritasemeni küündivaid restorane on Eestis kokku 6.



Need 6 Eesti kõige paremat restorani on:



1. 180 Degrees by Matthias Diether

2. Ö

3. Fotografiska

5. Pädaste mõisa restoran Alexander

6. GMP Pühajärve restorani Peakoka Pool



