SÖÖN END PAREMAKS 10 | Manona Paris: kuidas teha vaimset maooperatsiooni ehk Mõtlen end vähem sööma 

Jah, see on võimalik! Sa saad ise vähendada oma mao suurust ning tänu sellele tublisti kahandada söögiisu ja kaotada kilosid. Ah et kas ma olen täitsa segi keeranud?

Ma olen palju lugenud vaimse maosidumise kohta. Päris maosidumine on minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt üsna kole ja raske operatsioon. Kuna ma olen elus pidanud taluma üsna mitut „tükeldamist“, siis ei meeldi mõte nugadest mulle üleüldse. Lisaks pole ma oma kehamassiindeksiga kaugeltki nii hullus seisus, jumal tänatud.

Ma saan hästi aru inimestest, kes on selle opi teinud, ega mõista neid hukka. Minu jaoks – tänan, üritan esialgu vanal moel hakkama saada.

Söömist saab vaimuga mõjutada. Ma olen seda isegi teinud. Olen suutnud panna keha täielikult nälga unustama ning harjutanud täiskõhutunnet tekkima poole portsu pealt.