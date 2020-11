Eesti köök EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Hõrk lehterkukeseene kaste, mis aitab immuunsust kasvatada Evelin Ilves , täna, 07:04 Jaga: M

Lehterkukeseened Foto: Evelin Ilves

Seened on samuti võimsad immunomodulaatorid ja tublid adaptogeenid– see tähendab, et paljudel neist on suurem või väiksem võime oma peremeesorganismi vajalikus suunas mõjutada. Seeni on iidsetest aegadest saadik kõikjal maailmas ravimitena kasutatud. Seda enam on tore meie enda metsaseentest – mida veel külmade ja lume tulekuni metsas leida võib- vahelduseks tavalisele kodusele soustile üks peenike ja ebamaiselt maitsev maius meisterdada.