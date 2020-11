EEVA TALSI KUULUS KOOK: vaata, kuidas seda ja muid Talside lemmiktoite valmistada  

Kõik toidud, mida ansambli Curly Strings muusikud Eeva ja Villu Talsi valmistavad, kuuluvad nende menüüsse juba kümme aastat. Eeva firmaroaks on toorjuustukook ning Villu valmistada on eriline ja ilus hummus.

Talside õhtusööki hakatakse nautima Võrus Georgi hotelli restoranis Postmark ning kindel on ka see, et Joeli köögis pole kunagi varem nii palju lauldud!