SAMM-SAMMULT | Võised croissant’id on valmistamisvaeva väärt 

Õhuliste sarvesaiakeste valmistamisega on omajagu näputööd, kuid ahjusoojad ampsud maitsevad nii võrratult, et nende tegemise lihtsalt peab ette võtma. Serveeri neid veidikese või ja soolahelvestega ning mõistad kohe, millest me rääkisime.