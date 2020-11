METSIKULT TERVISLIK ULUKILIHA | Restoran Rataskaevu 16 peakokk õpetab tegema karuburksi ja põdrapõrksi  

„Igal õigel eestlasel on üks tuttav jahimees,“ usub restorani Rataskaevu 16 peakokk Veiko Ojala, et ka kodus pole probleemi mõnd ulukirooga teha. Külm aeg on kui loodud tummiste ahjuroogade hautamiseks ning koroonapiirangute ajal tuleb üks pidulik pühapevalõuna perele vaid kasuks. Lisaks mooritud põdrale ja metsseapallidele võiks proovida ka metsikuid burgereid - karuburksi ja põdrapõrksi. Aga kuidas ulukiliha valmistada, et see sitkeks ei jääks või ahjus ära ei kuivaks?