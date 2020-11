Ulukiliha retseptid JAHIMEHE RÕÕM | Ulukipada koorese kastme ja metsaseentega Pille Enden , täna, 07:05 Jaga: M

Ulukipada koorese kastme ja metsaseentega Foto: Jaan Heinmaa

Jahihooaeg on alanud ja värsket ulukiliha kergem saada. Hautisse võib panna nii põdra-, metssea- kui -kitseliha. See roog võiks kohe pikalt ja mõnuga pliidil podiseda, seda pehmem ja maitsekam see saab. Metsaseened ja hapukad marjad annavad mõnusa maitsenüansi. Juurde sobib serveerida keedukartuleid, kartuli- või muud köögiviljapüreed. Hautise võib valmistada ka veiselihast.