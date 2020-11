Küpsetised NÄDALA KOOK | Õunaruudud soolakaramelliga Pille Enden , täna, 09:07 Jaga: M

Õunaruudud soolakaramelliga Foto: Jaan Heinmaa

Sügisel pole õunakooke kunagi liiga palju! Õunaruudud mõnusa koduse soolakaramelliga on nii hapukad, magusad kui ka tiba soolakad ühteaegu. Kuna karamell on väikest soolanüanssi kõrvale jättes siiski üsna magus, siis on koogis sellevõrra suhkrut vähem. Õunruute võib pakkuda ka ilma karamellikastmeta, kuid siis võiks suhkrut nii põhja- kui purutainasse rohkem lisada. Kui karamellkastet järgi jääb, saab seda külmkapis hoida ja enne serveerimist üles soojendada.