EVELIN ILVES | Šveitsi teadlaste põhjalik retsept (koroona)viirusnakkuse vastu 

On teile keegi andnud konkreetse soovituste paketi ehk kokkuvõtlikult retsepti, mis aitaks globaalse pandeemia tingimusis ellu jääda, haigestumisel kergemini põdeda või üleüldse mitte haigeks jääda?

Netiavarused on tiined kõiksugu soovitustest, teadlased on aasta algusest tohutult intensiivistanud uuringuid selgitamaks, mis aitab meie immuunvastust tugevdada ja mille puudus meid eelkõige viirushaigustele haavatavamaks teeb. Üks on kõigile asjatundjatele selge: tervislik, tasakaalustatud toitumine, liikumine ja vaimne hügieen on meie immuunsüsteemi toimimise aluseks. Aga kas sellest pandeemia ajal piisab? Mida veel on vaja silmas pidada? Mida ma saan enda heaks ise ära teha?

Šveitsi teadlased on kokku tulnud, tohutul hulgal teadusuuringuid läbi töötanud ning selle analüüsi alusel koostanud nn valge raamatu,