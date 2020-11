LÄBI MASKI EI SÖÖ? Black Food Festival lükkub kevadesse, ent Tallinna restoraninädal lõi rekordi 

Sündmuse korraldaja, MTÜ Tallinn Restaurant Week juhatuse liige Martin Breuer ütles, et nii korraldajad kui restoranid on sündmuse tänavuse edu üle väga rõõmsad. „Tuleb siiski silmas pidada, et tegu on vaid ühe nädalaga. Restoranide olukord on endiselt katastroofiline seoses COVID-19 levikuga ja kõik vaatavad suure murega läheneva talve suunas,“ ütles Breuer.