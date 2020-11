KES TAHAB KAUA ELADA | Värske uuring: tšilli vähendab enneaegse surma tõenäosust veerandi võrra 

Üle maailma 570 000 inimest hõlmanud ehk äärmiselt laiapõhjaline uuring näitas, et tšillised road menüüs tähendab vähem kasvajaid, erinevaid põletikke ning veresuhkru tase on kontrolli all, vahendab Daily Mail.

Uuringu läbiviijad nimetavad tulemusi „äärmiselt tähelepanuväärseteks“. Nad soovivad kindlasti teha lisauuringuid, et täpsemini mõista, millist tüüpi ja kui sageli tuleks tervise nimel tšillit toiduks kasutada.

"Regulaarne tšillipipra tarbimine oli seotud üleüldiselt madalama riskiga surra südamevereringkonna haigustesse ja vähki,“ sõnas uuringut juhatanud Ohio kardioloog Bo Xu.

Uuringu jaoks koguti andmeid varasematest tervisevaatlustest, mis oli läbi viidud Hiinas, Iraanis, Itaalias ja ühendriikides. Tulemustest selgus, et söögivalik mängib eluea pikkuses olulist rolli.

Kapsaitsiin on kasulik ka kaalulangetajatele. Varasemad, hiirte peal tehtud uuringud paljastasid, et see tšillides sisalduv aine mõjub hästi headele kõhubakteritele, mis aitavad rasvade põletamise teel ülekaalulisusega võidelda.