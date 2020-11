REISILE TALDRIKUL | VIDEO | Türgi maius künefe valmib vaevata ja toob päikese välja 

Arvutiõpetajast Celal ja teoloogist Sibel on Eestis elanud juba kaks aastat. Siin tegelevad nad kokanduskursuste ja keeleõpetamisega. Ka eesti keel on neil suus – Celal räägib vabalt, Sibel veidi vähem.

Vaadates nääpsukest ja veidi ujedat Sibeli, tundub uskumatu, et pere pidi Türgist põgenema. Nimelt on naine oma kodumaal pidanud koguni vangis istuma, kuna pooldab islamivaimulik Fethullah Güleni õpetusi.

Õhtuleht on varem kirjutanud, et Gülen elab vabatahtlikus eksiilis USAs Pennsylvania osariigis. Tema pooldajaid koondab usuliikumine Hizmet, mis propageerib rahu ja mõõduka maailmavaatega islamit.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on Güleni aga nimetanud terroristiks, süüdistanud riigipöördekatse tegemises ning korraldanud halastamatu gülenistide tagakiusamise, mille käigus arreteeriti kümneid tuhandeid inimesi.

Eestis saavad Celal ja Sibel aga end turvaliselt tunda. Nende peres sirgub aastane poiss, kes sündis juba Eestis. Nad on väga tänulikud ja leiavad, et Eestis on hea elada.