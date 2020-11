PANEB PÕSED ÕHETAMA! Terakese tšilli ja šokolaadiga mandlipräänikud 

Küpsetamisel soovitan kasutada pigem vähem spetsiifilise maitsega ja mitte suitsuseid tšillihelbeid, et tšilli toetaks šokolaadi maitset, mitte ei võtaks solisti rolli endale. Minul juhtusid käiku minema sõprade poolt Koreast toodud tšillihelbed, mille suurt purki säilitan sügavkülmas ja kust neid jaokaupa võtan, et suur kogus oma kick'i toatemperatuuril seistes ei kaotaks. Need on sügav-sügavpunased ja pigem mahedad, kuid intensiivse järelmaitsega, mis suud veel pikalt õhetamas hoiab. Mandlijahuga valmivad pehmed präänikud on ka gluteenivabad.