TÄHISTA | Täna on vürtsika guacamole päev! 

Valmistamine on lihtne, kuid parima tulemuse saavutamiseks kasuta kindlasti võimalikult küpseid avokaadosid – siis on viljaliha pehme ja maitserohke. Võimalusel osta poest sildiga «ready to eat» avokaadosid. Nende puudumisel lase tooretel avokaadodel paar päeva kausis või veel parem paberkotis koos banaaniga küpseda! Viimane on hea nipp avokaadode küpsemise kiirendamiseks.