PAGAN KÜLL: Miks sama toit maitseb restoranis alati paremini kui kodus?  

KODUKÖÖGI KULLAFOND: Hakklihakaste ja kartulipuder. Foto: Merilin Ulm

„Kõige olulisem on keeta kartulid täiesti pehmeks,“ ütleb Carina ja tuletab meelde, et „päevitunud“ kartuleid potti panna ei tohi. „Rohelises kartulis olev solaniin muudab pudru kibedaks ja on ka mürgine.“