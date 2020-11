VIDEO | TIPPKOKA RETSEPT ISADEPÄEVAKS! Vaata, kuidas teha oivalist böffi 

Ajaloost

Böff Foto: Teet Malsroos

Böfi ajaloost rääkides armastatakse korrata legendi mongoli hõimudest (keda ka tatarlasteks armastati nimetada), kes olla oma sadulate all liha hoidnud, et see pehmemaks läheks, et siis saaks ilma küpsetamata nahka pista. See pidi näitama nende erilist metsikust.

Tegelikkuses aga pole teateid, et niimoodi oleks keegi liha ettevalmistanud või et legendi autor oleks iial mõnd mongolit ka päriselt kohanud.

Mongolid hoidsid küll lihaviile sadula all, aga mitte söömiseks, vaid hobuste naha kaitseks, et sadul liigselt ei hõõruks.

Böff kui roog on kandnud läbi aegade väga erinevaid nimesid. Levima hakkas see roog restoranide võidukäiguga alles 19. sajandi alguses. Igal maal, linnal ja piirkonnal on sellele oma nimetus ja valmistusviis. Sarnane on vaid üks – toorele või peaaegu toorele lihale happeliste (ja seetõttu õrnalt lihavalku töötlevate) koostisosade lisamine.

Nii oli New Yorgi sadamapiirkonnas selle nimeks hoopis Hamburgi pihv, mida sageli serveeriti kergelt suitsutatuna ja toorelt. Sealt hakkaski see retsept levima Euroopasse, kus algselt kandis ka nime steik Ameerika moodi – steack à l'Americaine.