METSAST TALDRIKULE | Talupidajaks hakanud Jüri Makarov: inimesele ei ole tähtsamat asja kui toit kodu ümbrusest 

"Tootjana üritan ma pakkuda seda toitu, mida olen ise kasvatanud, ja ka tarbijana hindan puhast ja eestimaist toorainet," lausub Makarov. "Maitsete nädal “Metsast taldrikule” on põnev seetõttu, et menüüdes on kasutatud ka sellist toorainet, mida tavaliselt valikust ei leia ja mida on keeruline hankida nagu näiteks kivipuravikud või kuuseriisikad."