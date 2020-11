Toiduuudised TÄHISTAMISEKS IDEAALNE | Lihtne laimi-toorjuustukook Blogi Jazzinokitchen , täna, 09:26 Jaga: M

GALERII

Kui klassikaline juustukook on valmis, saab selle igaks tähtpäevaks isemoodi kaunistada. Foto: Blogi Jazzinokitchen

Juustukoogid on minu arvates tähistamiseks ideaalsed. Tavaliselt nõuavad need vaid ainete kokkusegamist ning ülejäänud töö teeb ahi. Pealekauba veel ka kena enesedistsipliini kasvatamise ülesanne ehk koogi üleöö maitsestumise ootamine. Vajaminevad koostisosad on pea kõigis poodides kättesaadavad ning hõrgud-rammusad juustukoogid maitsevad tavaliselt kõigile.