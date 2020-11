Kalatoitude retseptid SOODNE JA MAITSEV | Soolakoorikus küpsetatud kuldmerikoger Pille Enden , täna, 06:53 Jaga: M

Kuldmerikoger Foto: Jaan Heinmaa

Doraado ehk kuldmerikoger on maitsva valge liha ja väheste luudega kala, mida meie poelettidel sageli soodsa hinnaga pakutakse. Soolakooriku all küpsenud kala jääb erakordselt mahlane ja parajalt soolakas. Seepärast on täiesti võimalik, et ühest kalast jääb kahe peale väheks ja peaks kohe kaks varuma. See on eriti tõenäoline, kui muid lisandeid kala juurde mõeldud ei ole. Kala puhastamisel tuleb kasuks soomused peale jätta, sest see takistab liigse soola lihasse imbumist. Oluline on küpsenud kala nahalt sool hoolikalt ära pühkida, et see ei satuks lihale.