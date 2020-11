KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Miks, miks tulevad supp ja praad korraga? See on hoolimatus toidu ja kunde suhtes! 

Tartu ääres on üks teine Tartu. Lõunakeskuse nimeline linn, mis on kasvanud suuremaks, sügavamaks, laiemaks ja kirjumaks kui Paabel. Selle Paabeli sees on aga õnneks ka mitu-setu puhvetit, et mööda poelabürinte eksleja ei peaks näljast kokku langema.

Ah et kuidas seda puhvetit nimega Nobel leida? Aga otsige raamatpoodi nimega Apollo. Ja siis selle sees ongi Nobel. Nii umbes nagu Kaštšei elu peitus nõela sees ja see peitus muna sees ... aga see jutt läheb liiga kaugele meie tänasest põhiteemast. Ehk siis ikka ja jälle räägime toidust ning elamustest, mis selle sees peidus. Nagu see nõel, eks.