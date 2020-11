SÖÖN END PAREMAKS 8 | Manona Paris: miks ma taimetoitlasena võtsin üheainsa kuuga juurde 6 kilo 

Ärge saage minust valesti aru – see siin ei saa olema taimetoitlust mingilgi moel põhjav lookene. Ma olen endiselt väga taimse toidu huviline, kuigi veganlus mulle isiklikult see ei sobinud, kinnituseks järsk kaalutõus ja totaalne energiapuudus.

Ma usun endiselt et taimetoitlus on tervislik ja jätkusuutlik menüü. Ent selle täisvegani-variant mulle ei sobinud. Olen tagantjärele analüüsinud, et suure tõenäosusega jäi mul ikkagi teatud vitamiine ja mineraale puudu, kuigi üritasin mitmekesiselt ja teadlikult toituda.