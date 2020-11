Lihatoidu retseptid KURJADE ILMADE ARGIROOG | Hakkliha-hirsitäidisega hautatud paprika Pille Enden , täna, 09:31 Jaga: M

Hakkliha-hirsitäidisega hautatud paprika Foto: Jaan Heinmaa

Kooreses kastmes haudunud täidetud paprikad koos keedukartuliga on just sügiseste kurjade ilmade aegne argiroog! Paprikad võiksid olla õhema kestaga, seepärast sobivad valged piklikuma kujuga paprikad hautamiseks hästi. Hirss on meie toidulaual selgelt alakasutatud teravili. Siinses roas asendab see edukalt tavapärast riisi ja annab toidule suurema toiteväärtust.