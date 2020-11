SOOLASTE AMPSUDE KÕRVALE: veinine tšilli-paprikamoos 

Kas sobib vaid punane paprika?

Ettevaatust tšilliga!

Tšillidega toimetamisel on mõistlik kasutada kummikindaid ning nuga ja käärid kohe pärast kasutamist ära pesta. Hoia oma nägu tšillist võimalikult kaugel, et tšillimahl silma ei satuks.

Kas panna rohkem või vähem tšillit?

Tšillikogus on retseptis antud nii suure vahemikuga seepärast, et tšillid on väga erineva kangusega. Parem on tšillit vajadusel juurde lisada, kui poole keetmise peal tundub, et tulemus ei ole piisavalt terav. Samas aga peaks moos olema selline, et ka pärast esimest suutäit oleks võimalik veel maitseid tunda.