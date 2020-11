Hoidised MÕNUS LIHAKÕRVANE: sõstrane sibulamoos Jana Olesk, ajakiri Nipiraamt , täna, 12:26 Jaga: M

Säti moos lauale koos magushapu lihaga või lisandiks koduselt rikkalikule burgerile. Foto: Jana Olesk

Meie aias kasvasid sel aastal teiste seas ka punased sibulad, mida sai parasjagu nii palju, et osast üks mõnus sibulamoos teha. Vahelduseks on moos tehtud sõstramahlaga. Seega sobib see sibulamoos kenasti ka neile, kes äädikat ei armasta. Säti moos lauale koos magushapu lihaga või lisandiks koduselt rikkalikule burgerile.