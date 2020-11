Toiduuudised SÜÜA KAHEKS TOIDUKORRAKS! Pardist nii hõrk õhtusöök kui ka kerge lõuna Kai Kodasma , täna, 15:45 Jaga: M

Pardifilee spargli ja granaatõunakastmega Foto: Kai Kodasma

Parti sobib valmistada nii erilisteks puhkudeks kodus kui ka nautida heas restoranis. Oluline on vaid, et see part oleks õigesti tehtud – rinnafilee peab lahti lõigates veel õrnalt roosa olema. Selline liha on hõrk ja sulab suus nagu või.