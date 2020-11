MILLINE HÕRGUTIS! Karamellised õunad ja krõbe põhi 

Koosneb see ju suuresti ainult õuntest, mida täiendab kuldne karamell ja krõbe põhi. Kes korra küpsetab, see tegema jääbki!

Legendi järgi sündis see Prantsuse köögi klassika 1860. aastatel juhuslikust äpardusest Tatini hotellis, kus untsuläinud õunakook kaeti tainaga, pisteti uuesti ahju ja serveeriti kliendile tagurpidi.

Kes tahes selle retsepti välja nuputas, on mul igavesti hea meel, sest see on üks minu lemmikuid.