TIIU TEST | Köögiviljapuljongid: vaata, milline on tummine tõhus leem ja väldi lurri! 

Ühe tõeliselt hea roa saladuseks on sageli eriti kaua keedetud omatehtud puljong. Aga kui pole aega või võimalust leemetegu ette võtta, kas leiab siis ka poest midagi, mis hädast välja aitab?

Kõik vajalikud vahendid ja aeg ühe korraliku puljongi keetmiseks on olemas ainult unistuste maailmas asuvas unistuste köögis. Tänapäeva kiire elutempoga inimesel tasub teinekord appi võtta väikseid abilisi, et söögi valmistamisele kuluvat aega kokku hoida. Üks neist abilistest on poes kuubikutena või valmiskujul müüdav puljong.