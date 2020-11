TIIU RETSEPTID | Soojendavad kõrvitsaroad: tervislikumad friikad, karri, salat ja mõnus sai  

Kui mõnus aastaaeg on sügis! Õhk muutub järjest jahedamaks ja puulehed on värvunud punakasoranžidesse toonidesse. Roogades ja dekoratsioonides on endale koha leidnud kõrvitsad. Hooaeg on ametlikult käes!

Aastaid tagasi, kui mu koduhoovis valmisid harilikud suured kõrvitsad, marineeris vanaema neid meeletutes kogustes. Väikese nelgiga sisse tehtud kõrvitsasalat maitseski ülimalt hästi ja seda jagus terveks aastaks. Aga ei meenu, et kas või kordki oleks kõrvitsast tehtud midagi muud.

Tegelikult on kõrvits väga mitmekülgne vili. Juba sellegi poolest, et neid on poe- ja turulettidel igat sorti ja suurust. Muskaat, pähkel, pudel, õli – ja need on vaid mõned sordid.

Viimane aeg on kasutada kõrvitsat ka teisiti! Minu lemmikud – soojendavad kõrvitsaroad – on teie ees.