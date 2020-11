PALJU ÕNNE! Aasta kokk 2020 on Noel Moglia! 

Aasta kokk 2020 finaalis võistlesid peale Noeli veel Riho Sommerman (Hapsal Dietrich), Rait Pettai (Horisont), Jevgeni Kolikov (Love Mussels), Alexey Aleksandrov (180 kraadi) ja Ivan Derizemlja (Lokal).



Eesti kööki, restoranikultuuri ja Eesti toidukultuuri edendav üritus toimub juba 26. korda, tegemist on Eesti Peakokkade Ühenduse poolt korraldatava pikaealiseima ja professionaalseima kokkade võistlusega Eestis.

Möödunud aastal võitis väärika aasta koka tiitli Cätlyn Priks ning noorkoka tiitli Noel Moglia.



Möödunud aastal lausus Noeli juhendaja Diane Sarapuu-Kelder, et tegu on harukordse õpilasega. “Tal on meeletu töötahe ning ta on väga oma erialale pühendunud."

Žürii hinnangul paistis Moglia noorkoka võitslusel silma suurepärase tehnika, tervikliku nägemuse ja üldise hea lähenemise poolest.

Noel on avalikkusele juba pisut tuttav kui saate „Eesti parim pagar” noorim osaleja. Itaallasest isa käe all õppinud toona 16aastane Noel tunnistas, et läks saatesse selleks, et ennast proovile panna. Tegelikult armastab ta rohkem soolaseid toite ning küpsetab vaid korra-kaks aastas.