HIRMUS HEA | Tippkondiiter Hannah Hintlian õpetab halloween’iks suhkruõunu tegema 

USAs korraldatakse halloween’i ajal tihtipeale pidusid ja jagatakse komme. “Lapsed käivad väikeste ämbrikestega ukselt uksele ja ütlevad “komm või pomm”, et saada maiustusi. Ukse avaja peab arvama ära, keda on kostüümis kehastatud ja panema ämbrisse komme. Kõik varuvad kilode viisi maiuseid, sest keegi ei taha olla see, kellel need otsa said,” naerab Hannah.