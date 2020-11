NÄDALAMENÜÜ | 2.–8. november: need vanad head hinge soojendavad sügistoidud 

Sügisõhtute menüüd võiksid lisaks maitsenaudingu pakkumisele ka kehas sooja tunnet tekitada. Selleks tuleb lisada roogadesse oma lemmikvürtse, mis meie külmas ja niiskes sügises on just omal kohal. Lisaks on vürtsidel ka tervisele kasulikke omadusi , nad aitavad kaasa seedimisele, turgutavad kogu organismi ja peletavad eemale viiruseid.