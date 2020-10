KÕRBEB JA KEEB! Vaata aasta kokk võistluse otseülekannet! 

Aasta kokk 2020 finaalis osalevad Riho Sommerman (Hapsal Dietrich), Rait Pettai (Horisont), Jevgeni Kolikov (Love Mussels), Noel Moglia (Attimo), Alexey Aleksandrov (180 kraadi) ja Ivan Derizemlja (Lokal). Võistlejatel tuleb etteantud aja jooksul valmistada eelroog, mille kohustuslikuks tooraineks on forell Pähkla forelli-kasvanduses.

Pearoa kohustuslikuks tooraineks on sea tagakoot, sea veri ning hooajaline metsaseen

Magustoit peab olema gluteenivaba ning milles on kasutatud külmutatud murakaid.



Parimatest parimad selgitab välja žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik Marko Sõmer (Horisont), Aasta Kokk 2019 Cätlyn Priks (Von Krahli Aed), Angelica Udeküll (Wicca), Rado Mitro (RADO), Stefan Berwanger (Alexander) ja Martin Meikas (Ö). Boksikohtunikud on Koit Uustalu ja Kaido Metsa.



Eesti kööki, restoranikultuuri ja Eesti toidukultuuri edendav üritus toimub juba 26. korda, tegemist on Eesti Peakokkade Ühenduse poolt korraldatava pikaealiseima ja professionaalseima kokkade võistlusega Eestis.