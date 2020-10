AASTA NOORKOKK | Carina-Elisabeth Hade Tartu kutsehariduskeskusest võlus paigas maitsetega 

Esikoha pälvinud Carina-Elisabeth Hade valmistas isutekitajaks suitsutatud kukeseene tartaleti juursellerikreemi, munakollase-flakey, marineeritud kuusevõrsete ja röstitud seedermänniseemnetega, pearoaks kana-toorjuustu ballotine’i võrkkelmes kanapugu, puraviku jus lié, pärandipeedi tekstuuri, porgandi-bâtonneti, hirsi "lume" ja murulauguõliga, magustoiduks aga mee-semifreddo "leivakivide", õietolmukrõbediku, astelpajugeeli ja rukkilinnase-tuilega. Võitja kommenteeris, et tänasele väljakutsele on eelnenud väga pikad treeningnädalad ning palju unetuid öid. “Aga ilmselt just tänu põhjalikule ettevalmistusele õnnestus võistlusel kõik 100%liselt,” rõõmustas Hade. “Olen väga tänulik oma abilisele Hedi Haugasele ning juhendaja Õnnela Muugale, kes mind tohutult palju inspireerinud, motiveerinud ja aidanud on.”

Haugas pälvis võistlusel ka parima abilise eriauhinna ning Muuga parima juhendaja auhinna. Noorkokk valas kiidusõnadega üle ka oma mentori, kelleks on tuntud tippkokk ning Eesti Peakokkade Ühenduse president Taigo Lepik. Züriiliikme ning restoran Wicca peakoka Angelica Udekülli sõnul oli Hade võidutööde puhul märgata läbivalt kõrget taset. “Tema road olid tehniliselt väga hästi läbi mõeldud ning ka maitsed olid suurepäraselt paigas,” kiitis Udeküll. “Üleüldiselt saab seekordsete võistlejate puhul tõsta esile head tehnilist võimekust ja julgeid katsetamisi. Eesti kokandusel on suur ning lootusrikas tulevik!”

Võistluse peaeesmärk on propageerida koka eriala ja teadvustada õpilastele täisväärtusliku toidu tähtsust, samuti võimaldab see kutseõppeasutuste õppuritel näidata oma erialaseid oskusi ja tõsta toitlustusvaldkonna kutsehariduse taset ning populaarsust.



Noorkokk 2020 tiitlit püüdsid Alice Adamson (Järvamaa Kutsehariduskeskus), Sirelyn Miljand (Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool), Carina-Elisabeth Hade (Tartu Kutsehariduskeskus), Taivo Suurpuu (Viljandi Kutseõppekeskus), Milena Simane (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Polina Kopõlova (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) ja Marleen Murumets (Kehtna Kutsehariduskeskus).



Parimatest parimad selgitas välja žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik Marko Sõmer (Horisont), Aasta Kokk 2019 Cätlyn Priks (Von Krahli Aed), Angelica Udeküll (Wicca), Rado Mitro (RADO), Stefan Berwanger (Alexander) ja Martin Meikas (Ö). Boksikohtunikud on Koit Uustalu ja Kaido Metsa.



Eesti kööki, restoranikultuuri ja Eesti toidukultuuri edendav üritus toimub juba 26. korda, tegemist on Eesti peakokkade ühenduse poolt korraldatava pikaealiseima ja professionaalseima kokkade võistlusega Eestis.