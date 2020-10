EVELIN ILVES | Mitte ainult armastus ei käi kõhu kaudu, vaid ka mõistus - ja see on meie enda teha!! 

Mida me kardame? Mitmed teadusuuringud on näidanud, et arenenud riikides elavad inimesed kardavad kõige enam dementsust ehk ajukahjustusi ja mälukaotust – rahvakeeli juurviljaks muutumist. Vähki kardame me samuti, ent aju kui meie organismi juhtimiskeskuse pöördumatult rivist välja minek näib tunduvat elukvaliteedi langusena alla taluvuspiiri.

Tõsi, Alzhaimeri haigus, mis on närvisüsteemi krooniline haigus, mis põhjustab aeglast närvirakkude kahjustumist ja aju kärbumist, näitab rikkamates riikides kasvutrendi. Selle haiguse tõttu halvenevad järk-järgult mälu ja vaimsed võimed ning igapäevaste tegevustega toimetulek kuni täieliku dementsuseni. Mälu probleeme kogeb oma elu jooksul igaüks meist. Sageli on see mööduv nähtus, mis on kaasnenud stressi, ärevuse, depressiooni või vähese magamisega.