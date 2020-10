Taimetoidu retseptid TUMMINE JA SOOJENDAV | Röstitud kõrvitsa ja peekoni püreesupp Pille Enden , täna, 05:51 Jaga: M

Röstitud kõrvitsa ja peekoni püreesupp Foto: Jaan Heinmaa

Kõrvitsasupp on nüüd, kui need suured kerad on peenardelt kokku korjatud ja tuppa toodud ning ootavad sissetegemist või toidu sisse panemist, vaat et kohustuslik sügisene roog. Tummise ja sügava maitse saab supp röstitud köögiviljadelt ning peekonist.