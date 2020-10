KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | „Это Нарва, детка!“ ehk Kuidas piirilinnas puhvet Europa pakub üllatusi maitsemeelele 

Narva on üks teistmoodi Eesti. Omamoodi. Üldse mitte pahamoodi, aga oma eripäradega küll. Nii näiteks ei kujuta ma mujal ette, et keegi nimetaks oma puhvetit nimega „Europe“ J Sellel on oma ja pikemat juttu vääriv lugu ja mõte taga, aga hetkel leppige sellega, et ... Narva on omamoodi.

Ausalt öeldes oli mul selle asutuse külastamise suhtes tugev eelarvamus. Noh esiteks on tegu hotelli all oleva söögikohaga ning reeglina on need ühed kõige laisemad köögid, kuna ei pea pingutama kundede meelehea pärast. Ööbijad tulevad ja tarbivad oma hommikusöögi nime all pakutava ära nii ehk naa. Teiseks olid minu kõrvu jõudnud mitmed ohked stiilis: „no sinna nüüd küll pole mõtet minna“. Aga olgu juba alustuseks öeldud – on ikka mõtet küll!