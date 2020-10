Sügismaitseid Sagadist: kressist saab kappareid ja pohladest punast lihakastet  

Ebaküdooniamahl seisab kokal pidevalt käeulatuses: kui on vaja mõnd tugevamat liha küpsetada, armastab ta seda ebaküdooniamahlaga pehmendada.

„Karuliha on hea teha ebaküdooniamahlaga, see pehmendab nii tekstuuri kui ka maitset,“ ütleb Maren. Ta soovitab ebaküdooniat kasutada ka veise- ja sealiha puhul. „Näiteks sega mahl sinepi ja meega, lisa ka soola ja pipart ning määri liha sellega kokku. Paarikilone tükk võiks seista tund aega kuni ööpäev. Aga mahla tuleb doseerida siiski üsna tagasihoidlikult, sest selle maitse on väga intensiivne.“