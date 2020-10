Kokteilikunst: mis teeb ühest mokteilist hea kokteili?  

„Tuleb maitsta ja katsetada, et leida õige magusa ja hapu tasakaal, mis on joogi baas. Kui see maitsete kooslus on paigas, ei ole domineerivat haput või magusat liialt, siis saab enda maitsele vastavalt asju lisada,“ ütleb Liina.

Rusikareeglit, mitu maitset ühte klaasi mahub, pole. Samas on kindel, et liiga palju komponente ühes joogis koos erilist maitseelamust ei anna. „Tuleb nii-öelda erinevate maitsete morss, kus ükski maitse esile ei tõuse, sest teised koostisosad seda ei toeta. Joogis on tähtsal kohal klassikaline magusa, hapu ja mõru tasakaal, mis annabki maitsva tulemuse,“ tõdeb Liina. „Lihtsuses peitubki võlu.“

Kui loo autori kogemused kinnitavad, et toorjuustutordi päästab alati paar supilusikatäit Vana Tallinna, siis mokteili puhul on Liina sõnul võtmesõnaks ürdid. „Maitsetaimed ja ürdid lisavad värskust ja aroomi ning annavad joogile huvitava nüansi. Sama kehtib ju ka kokkamisel.“

Kohalikest marjadest-puuviljadest rääkides moodustavad klassikalise paari maasikas ja basiilik. Teises kindlas ja ühtlasi ka Liina lemmikmeeskonnas on õun ja aedtill. Kindla peale minek on alati ka rabarber ja vaarikas ehk klassikaline hapu-magusa kombinatsioon. „Klassikalised maitsed töötavad alati, aga tänapäeva baarmenid on juba piisavalt uudishimulikud ja katsetamisaltid,“ ütleb Liina. „Mida erinevamad maitsed, seda huvitavam on katsetada, leida nende seast sobivaid kooslusi, mis eriti vahvalt kokku lähevad.“

Kui aga tervislikkusest rääkida, siis peale värske ingveri, mida Liina oma võidujoogis kasutas, kasvab meil kuhjaga supertervislikku kokteilimaterjali. Esimesena tuleb talle meelde ebaküdooniaviljadest valmistatud siirup. „See on Eesti oma C-vitamiini pomm, sestap eriti kasulik tarbida talvel. Küüslauk, till, peet – kõlavad võib-olla veidralt joogis kasutamiseks, aga on täiesti tehtav.“ Kellel aga ideedest puudu jääb, saab lisa otsida EBA koolituskeskusest.

Udune Hommik Foto: Külli Tedre-Gavrilov

Udune Hommik