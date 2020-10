SÖÖN END PAREMAKS 7 | Kuidas suhkrutööstus tegi rasvast vaenlase ja inimesed rasvunuks  

See kõlab nagu väljamõeldud vandenõu, aga pole seda teps mitte. Üha rohkem hääli kõlab, et üks suur põhjus Lääne ühiskonna kehamassi järsus tõusus on 40-50 aastat tagasi läbi viidud kampaania, kus tehtu selgeks: rasv on süüdi rasvumises. Suhkur ja süsivesikud on aga head ja teevad saledaks!

Tõesti, selle kampaania eest on koguni nopitud suhtekorraldusauhindu! Sest nii suutsid suhkrutootjad teha tervetele põlvkondadele selgeks – nende tooted on tervislikud.