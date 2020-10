TOIDUTEADLANE SELGITAB: miks ühele maitseb koriander seebisena ja teisele on kaalikas kibe  

„See, kas inimesele mingi toit maitseb või mitte, sõltub kolmest asjast. Rolli mängivad nii tema varasem kogemus – oli see meeldiv või mitte –, elukeskkond kui ka geenid,“ ütleb toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse (TFTAK) toiduteadlane Rain Kuldjärv.

Sestap pole ka midagi parata, kui te koriandrit süüa ei suuda. Et te tunnete ebameeldivat seebilõhna, on juba geneetiliselt määratud. Samu aldehüüde on teisteski maitsetaimedes, aga nii väikeses koguses, et see inimeses ebameeldivat reaktsiooni ei tekita. „Mõni inimene on koriandris leiduvate aldehüüdide suhtes nii tundlik, et isegi pea hakkab valutama,“ ütleb Rain ja lisab, et siis pole mõtet end „seebise ja ebameeldiva koriandriga“ ka piinata, sest meeldima ei hakka see ilmselt kunagi.